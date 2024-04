Maisie Williams e quei look-omaggio alla sua Catherine in “The New Look”

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di lunedì 15 aprile 2024) Un po’ ispiratasi al ruolo in The Newè tornata sul red carpet reduce dal successo di Game of Thrones rendendoad un altro personaggio del suo repertorio:Dior. Tutti quelli che si sono chiesti negli ultimi anni che fine avesse fattodopo Game of Thrones saranno felici di sapere che l’attrice in realtà è riapparsa di recente sui piccoli schermi. Di fatto è stata coinvolta in una delle serie televisive che ha deciso di esplorare il mondo della moda e le sue fondamenta. È apparsa in The New, la cui storia ripercorre la rivalità tra due pilastri della moda: da un lato Gabrielle, nota anche come Coco, Chanel e dall’altro Christian Dior. Ad interpretare la prima è ...