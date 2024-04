Il Consiglio Superiore Pubblica Istruzione ha espresso il proprio parere sull’ ordinanza ministeriale riguardante l’aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) per il biennio ... (orizzontescuola)

L’UE verso il divieto totale di sigarette elettroniche usa e getta - Milano, 15/04/2024 - Tra il mese di febbraio e quello di marzo 2024 sono aumentati i prezzi delle sigarette e del tabacco trinciato. Un incremento di prezzo di circa 10-20 centesimi su tutti i pacchet ...adnkronos

Rifiuti, norme più efficienti e aggiornate per le spedizioni - Cosa prevedono le norme approvate in via definitiva dal Consiglio sulle spedizioni di rifiuti sia all’interno che all’esterno dell’Ue.quifinanza

russia ucraina guerra news oggi - La Camera dei rappresentanti Usa modificherà il suo programma legislativo per sostenere Israele, non è chiaro se includerà l’Ucraina ...lastampa