L’esercito israeliano accusa | “Alcuni nostri soldati feriti in un’esplosione in Libano”

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 15 aprile 2024) Resta altissima la tensione dopo l’attacco iraniano contro Israele, respinto in gran parte. Dopo tre ore di discussioni è stata interrotta la riunione di gabinetto incentrata sulla possibile risposta dello Stato ebraico, come riportato da Channel 12, con l’emittente che ha sottolineato come i lavori potrebbero riprendere già nella giornata del 16 aprile. Stando a quanto riportato da un’altra testata, la Cnn, “Israele avrebbe dovuto lanciare questa settimana le prime iniziative in vista di un’offensiva di terra a Rafah, nel sud della Striscia di Gaza, ma l’attacco iraniano lo ha spinto a rinviare ogni operazione”. Una fonte ha affermato che le autorità israeliane rimangono comunque determinate a lanciare l’offensiva di terra nell’area di Rafah, dove ha trovato rifugio oltre un milione di persone.: ...