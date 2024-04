Lautaro Martinez | lavoro da concludere! Obiettivo per Milan-Inter

(Di lunedì 15 aprile 2024) Perinc’è unda portare a termine. Dopo il riposo forzato nella sfida contro il Cagliari, il capitano nerazzurro torna in campo con un importantissimo. RITORNO – Adesso non ci sono più scuse: a riposo nella sfida contro il Cagliari dopo il cartellino giallo di Udine che gli ha fatto saltare la partita,ha unda portare a termine. Ovvero conquistare quel ventesimo scudetto tanto desiderato, possibilmente già nel derbydel prossimo lunedì. Per farlo serviranno proprio i suoi gol, che mancano ormai dal lontano 28 febbraio. E se il compagno di reparto Marcus Thuram ha messo fine al suo periodo a secco proprio nella gara di ...

Simone Inzaghi riflette sulla scelta in attacco. Lautaro Martinez mancherà a causa della squalifica rimediata con l’Udinese, il tecnico ha due opzioni per Inter -Cagliari. L’articolo dal Corriere ... (inter-news)

Roberto Baggio , leggenda del calcio italiano ed ex Inter , durante un evento a Milano ha parlato dei nerazzurri e di Lautaro Martinez. MERITI ? Roberto Baggio , Inter vistato da Mediaset, non ha dubbi: ... (inter-news)

Solo 45 le reti segnate in campionato fino a questo momento: è un dato preoccupante in vista del ritorno in Champions - Solo 45 le reti segnate in campionato fino a questo momento: è un dato preoccupante in vista del ritorno in Champions ...gazzetta

Inter, Inzaghi punta scudetto e rinnovo. Marotta apre all'addio, ma spera che Zhang resti - L’Inter si compatta in vista del grande traguardo scudetto. Così, l’assegnazione del “Premio Bearzot” a Simone Inzaghi è l’occasione perfetta per parlare di presente e futuro, vicino e lontano. Tra ...sport.virgilio

Marotta: “Futuro dell’Inter roseo”. Annuncio su Lautaro e Inzaghi - L’amministratore delegato dell’ Inter Beppe Marotta a margine del premio Bearzot ha fatto un accenno ai problemi economici della proprietà del club nerazzurro, che entro il 20 maggio dovrà restituire ...sportal