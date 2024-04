“Lady Amarone“ ci mette il nome Bottiglie firmate Marilisa Allegrini

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 15 aprile 2024) "ILDEL NUOVO Gruppo è la testimonianza del mio impegno, ma anche della mia passione per questo mondo e per questo lavoro. Non mi sono mai fermata e non ho mai pensato di farlo. Da oggi in poi continuerò a raccontare la storia del vino italiano nel mondo e lo farò insieme alle mie due figlie Carlotta e Caterina. Non c’è cosa più bella", dice, prima donna del vino italiana a conquistare la copertina della prestigiosa rivista americana Wine Spectator nel 2017. L’imprenditrice, nominata anche Cavaliere del Lavoro nel 2020, da oggi presta il suoper intero al suo vino. D’altra parte, che si parta, nel raccontare questa storia d’impresa italiana dalle figlie, dalle tenute o dalla carriera di, più di quarant’anni di esperienza nel mondo del ...