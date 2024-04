La serie TV di The Last of Us conquista un altro importante riconoscimento

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di lunedì 15 aprile 2024) Nei giorni in cui laTV di Fallout su Amazon Prime Video la sta facendo da padrona in termini di coinvolgimento e apprezzamento da parte dei fan, un’altratrasposizione dello scorso anno continua a ricevere premi e riconoscimenti. Parliamo dellaTV di Theof Us, che hato un premio come Miglior Nuovaai Writers Guild of America Awards 2024. Come riporta anche Comic Book, lacon protagonisti Pedro Pascal e Bella Ramsey, scritta ada Craig Mazin con Neil Druckmann, ha battuto la concorrenza di The Diplomat, Jury Duty, Poker Face e Shrinking. Questosi aggiunge alle vittorie agli Emmy Awards, ai Critic’s Choice Awards e agli Screen Actors Guild Awards del 2023. Un anno che ha visto la ...