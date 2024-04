La Francia continua a provocare la Russia con armi e mercenari

(Di lunedì 15 aprile 2024) Lainsiste nel suo percorso bellicoso che rischia di trascinare tutta l’Europa in uno scontro aperto con la. Mandando sempre più, Parigi sembra voler corpo alle recenti parole di Macron sull’invio degli eserciti NATO, fortunatamente rigettato (per il momento) da quasi tutti i leader europei. Il Ministro degli Esteri scettico verso il dialogo Il ministro degli Esteri francese Stéphane Séjourné, al termine del suo primo giro diplomatico in Africa, ha parlato con i media a proposito della questione ucraina. La domanda inevitabile verteva sulla recente conversazione telefonica tenutasi fra il ministro delle Forze Armate Sébastien Lecornu e quello russo della Difesa Sergei Shoigu. Pare sia stata una telefonata piuttosto spigolosa: i rispettivi comunicati stampa ne hanno dato una lettura ...

