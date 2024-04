Jennifer Lopez | una di noi! Anche la sua pancia si rilassa…

Leggi tutta la notizia su amica

(Di lunedì 15 aprile 2024) Nell’era della Body Positivity, c’è sempre chi non accetta gli inestetismi del proprio corpo.se sono del tutto normali. Tutta cambia, però, se a condividerli è. Ovvero, colei che all’età di 54 anni, mostra ancora un fisico scultoreo. Privo all’apparenza di cedimenti. Invece,JLo può essere una di noi! Con unaparticolarmente rilassata, come mostrano le ultime foto. La cantante e produttrice discografica, imprenditrice (nel settore beauty) e attrice, moglie di Ben Affleck, passeggia per New York mostrando il suo ventre piatto ma rilassato. Senza coprirlo.: il suo fisico mostra i primi ...