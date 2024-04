Israele prepara la rappresaglia contro l’Iran Netanyahu | «Teheran dovrà aspettare nervosamente senza sapere come e quando»

(Di lunedì 15 aprile 2024)risponderà all’attacco con centinaia di droni e missili lanciato sabato notte dal. Lo ha detto oggi a chiare lettere il capo di stato maggiore dell’esercito dello Stato ebraico Herzi Halevi. Parlando dalla base militare di Nevatim, nel sud del Paese, colpita da cinque ordigni meno di 48 ore fa, Halevi ha detto che l’esercito «sta valutando i prossimi passi» e che «il lancio di così tanti missili da crociera e droni sul territorio israeliano troverà risposta»., dove e, sono dettagli lasciati tuttavia non per caso nel vago. Il gabinetto di guerra del Paese, presieduto da Benjamin, è tornato a riunirsi oggi dopo i lunghi conciliaboli di domenica e insistenti indiscrezioni indicano che la linea che starebbe prevalendo ai vertici politico-militari è quella di lanciare ...

