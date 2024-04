(Di lunedì 15 aprile 2024) Cosa sta succedendo dopo l'attacco di sabato scorsosi prepara a rispondere all', una decisione arrivata subito dopo il gabinetto di guerra di ieri e caldeggiata dai vertici di governo ed esercito che non vedono "altra scelta" e alcuna alternativa dopo l'attacco di sabato scorso al Paese con oltre 300 missili e droni. Una

Israele-Iran, Aiea: domenica Teheran ha chiuso centrali nucleari - Il direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea), Rafael Grossi, ha detto che l'Iran ha chiuso i suoi impianti nucleari domenica per "motivi di sicurezza". (ANSA) ...ansa

Attacco Iran, nella notte del raid prove di alleanza tra Israele e Paesi arabi - (Adnkronos) - Un'alleanza forgiata in poco tempo, ma che - a conti fatti - si è rivelata essere una "formidabile dimostrazione di difesa collettiva". Così il Wall Street Journal definisce la collabora ...reggiotv

Israele-Iran, per Tel Aviv risposta inevitabile. Teheran minaccia: "Replica sarà più dura" - Per lo Stato ebraico non esiste alternativa a una risposta all'attacco di sabato scorso, ma 'non sarà di pancia'. L'Iran intanto avverte: 'Ogni aggressione troverà una risposta dura e immediata' ...adnkronos