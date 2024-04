Israele | D’Alema a La7 | “Gli appelli al cessate il fuoco non servono a niente Ue faccia valere il suo peso economico e Usa non mandi più armi”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 15 aprile 2024) “Qualcuno dovrebbe spiegare agli israeliani che non è carino bombardare le sedi diplomatiche. Qualcuno dovrebbe avere una voce nei confronti di”. È il commento pronunciato nella trasmissione In altre parole (La7) dall’ex presidente del Consiglio Massimo, poche ore prima della rappresaglia iraniana nei confronti dell’attacco israeliano a Damasco.critica duramente la condotta israeliana per i massacri a Gaza e l’eccessiva tolleranza della comunità internazionale: “La solidarietà ac’è sempre quando viene aggredita. E la nostra solidarietà è molto forte, visto che gli israeliani prendono ledagli americani e il sostegnodall’Europa. Questo ci darebbe titolo per dire agli israeliani che non è una reazione accettabile quella di massacrare ...