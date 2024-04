Inter ad un passo dallo scudetto | il derby primo match point

(Di lunedì 15 aprile 2024) Vincere unonelin casa del Milan? Ipotesi altamente probabile. Nella stracittadina infatti ci sarà ilper Lautaro e compagni. Se l’vuole vincere loin casa del Milan dovrà puntare solo alla vittoria. Infatti il pareggio contro il Cagliari, insieme a quello del Milan contro il Sassuolo, non consente ai nerazzurri altro risultato se vogliono festeggiare la seconda stella contro i cugini. A 6 giornate dalla fine Lautaro e compagni hanno 83 punti contro i 69 dei rossoneri. L’attuale +14, dovesse rimanere invariato o ridursi con una vittoria del Diavolo, non permetterebbe all’di conquistare matematicamente il titolo (dopo ilmancheranno 5 giornate). Anche in caso di sconfitta ...

Matteo Barzaghi , in collegamento su Sky Sport, parla dell’umore in casa Inter, attesa questa sera dalla sfida contro il Cagliari. traguardo – Queste le parole di Barzaghi : «Inter -Cagliari? Al ... (inter-news)

Inter, il grande ex presente a San Siro: parole da brividi - Il pareggio casalingo contro il Cagliari non ha mozzato la corsa dell’Inter verso lo Scudetto, considerando come dietro abbiano tutte steccato. Così anche l’episodio del gol di Viola è passato in ...spaziointer

Mauro: 'Scudetto Inter al derby Bello se il Milan facesse la passerella' - L`Inter è ormai a un passo dallo scudetto della seconda stella e l`aritmetica certezza può arrivare nella partita più sentite: nel derby. C`è un solo incastro pe.calciomercato

Stramaccioni: “Ecco dove rafforzerei l’Inter” - Ad un passo dal ventesimo scudetto della propria storia, l’Inter pareggia 2-2 contro il Cagliari. Nel dopo gara a parlare dei nerazzurri negli studi di DANZ, c’è un ex allenatore, Stramaccioni. Il ...sportpaper