In un ristorante di Sorrento “lavorano” due camerieri robot | stupore tra i clienti

(Di lunedì 15 aprile 2024) Sono due igià in servizio in undi, perla dell'omonima penisola in provincia di Napoli.

Sorrento ha fatto spesso tendenza con la sua Cucina e la capacità di conquistare i viaggiatori del mondo, e la gente del luogo, prendendoli per la gola. Bene attrezzata con alberghi di lusso, e non, ... (gamberorosso)

Sorrento, robot servono ai tavoli di un ristorante: "Così risolviamo la crisi del personale" - Non si trovano camerieri per la stagione estiva. Ma la novità riaccende le polemiche su stipendi e turni per gli addetti al settore ...napoli.repubblica

In un ristorante di Sorrento in servizio camerieri robot – video - In alcuni Paesi dell’Estremo Oriente sono diffusi da anni, ma dalle nostre parti sono ancora una rarità. Parliamo dei camerieri robot. Due sono entrati in servizio da qualche giorno in un ristorante ...sorrentopress

A Sorrento in servizio due camerieri robot - Utilizzati per sopperire alla carenza di personale ma mai, spiegano i ristoratori, potranno sostituire un lavoratore in carne e ossa ...rainews