Il 15° Concorso Internazionale di Eleganza Automobili Tutto il fascino delle coupé

(Di lunedì 15 aprile 2024) «La MiniMiglia è nata quasi per scimmiottare la più bella gara del mondo, ma indubbiamente ci hanno sorpreso l'accoglienza e la grande partecipazione. Del resto, alla gente piace la competizione!». Giuseppe Orsi, responsabile della comunicazione di Kursaal Car Club, secondo classificato lo scorso anno insieme al nipote, che lo ha coadiuvato nel ruolo di cronometrista e navigatore, presenta con orgoglio la seconda edizione della "gara non gara" di Montecatini Terme, ma coglie anche l'occasione per presentare in esclusiva un'attesissima novità: «Il 21 e 22 settembre torna ildidi Montecatini Terme e il tema sarà “e decappottabili: l’a confronto dal 1920 al 1992”. Dietro c'è una lunga storia, che risale al 1934, che abbiamo ...

Apertura GPS 2024, novità e scadenze in attesa della pubblicazione dell'OM: ... dal 15 al 20 aprile. I soggetti interessati, sia per l'aggiornamento sia per nuove inclusioni, ... per il biennio 2024/2026: Educazione motoria nella scuola primaria Accorpamento classi di concorso ...

San Marco in Lamis: rubano auto in Provincia di Foggia e in Molise, 2 arresti dei Carabinieri: ... emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di due sanseveresi accusati di aver consumato, in concorso, ...