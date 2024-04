I prigionieri del Superbonus | «Da due anni non possiamo aprire le finestre»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 15 aprile 2024) Da duee mezzo i residenti della palazzina di Corso Regio Parco 24 non possono piùledei loro appartamenti. Per colpa del. O meglio. Per colpa dell’impresa che ha iniziato i lavori a settembre 2021. E che ha montato le impalcature per poi interrompere tutto a gennaio 2022. Da allora gli inquilini sono costretti a convivere con un enorme ponteggio che impedisce dilee nasconde le insegne dei negozi. La storia che racconta oggi l’edizione torinese del Corriere della Sera parte dalla New Energy. All’incrocio tra via Pisa e via Messina c’è un cartello: «Inizio lavori 1/9/2021. Durata: 120 giorni». L’amministratore del condominio Massimo Oberto dice che la ditta si è proposta per fare gli interventi sulle facciate: «Poi da gennaio 2022 sono ...