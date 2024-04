Giù le mani dall' onestà e dallo stile di Sinner

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 15 aprile 2024) Adriano Panatta ha confessato che lui avrebbe preso la giudice di sedia Aurelie Tourte e l'avrebbe buttata a mare, seggiolone, microfono e ombrellino compresi. Ma è Panatta e glielo si può perdonare, come per decenni si sono accettate le piazzate in campo di autentici geni della racchetta. Il più famoso trash talker nei confronti di arbitri e giudici di linea? John McEnroe, ovviamente. Era, però, un altro mondo e un altro tennis in cui la tecnologia non era ancora sbarcata rendendo anacronistico, oltre che decisivo, l'errore clamoroso che ha cancellato il 4-1 con doppio break a vantaggio nel terzo set anticamera per Jannikdi una qualificazione a quel punto garantita nella finale di Montecarlo. Il doppio fallo del greco Stefanos Tsitsipas, invece, non è stato visto e l'occhio di falco elettronico ha potuto solo certificare la beffa, visto che almeno per un altro ...