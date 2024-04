(Di lunedì 15 aprile 2024) New entry neldel lungometraggio con Sylvester Stallone produttore esecutivo. L'ex 007è entrato ufficialmente neldi, il film biografico che racconta la storia delyemenita, detto Naz.interpreterà l'allenatore del grande, Brendan Ingle, al fianco di Amir El-Masry nel ruolo dello sportivo protagonista. Scritto e diretto da Rowan Athale,include nel progetto anche una leggenda del cinema dedicato al pugilato, Sylvester Stallone, che vi partecipa in qualità di produttore esecutivo. Stuart Ford, presidente e CEO di AGC Studios è entusiasta del film:"Da quando abbiamo incaricato Rowan di scrivere la brillante sceneggiatura per ...

Giant, Pierce Brosnan nel cast del biopic sul pugile Naseem Hamed - L'ex 007 Pierce Brosnan è entrato ufficialmente nel cast di Giant, il film biografico che racconta la storia del pugile yemenita Naseem Hamed, detto Naz. Brosnan interpreterà l'allenatore del grande ...movieplayer

Pierce Brosnan to play Irish sports legend in new biopic movie - Pierce Brosnan will reportedly appear in a new sports drama movie titled Giant, in which he will play Irish boxing trainer Brendan Ingle.joe.ie

Pierce Brosnan joins Prince Naseem Hamed biopic - Pierce Brosnan has signed on to the Prince Naseem ‘Naz’ Hamed biopic ‘Giant’.bangpremier