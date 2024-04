Fugge dal Marito che la Picchia e Chiede Aiuto in Strada Salvata dalla Polizia

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 15 aprile 2024) Pescara - A Pescara, una donna di 44 anni ha chiamato ladopo essere stata aggredita daldi 48 anni. L'intervento delle forze dell'ordine fa parte dell'impegno costante nel contrastare la violenza domestica, e si è svolto in risposta a un caso di maltrattamenti familiari. Gli agenti della Volante sono intervenuti tempestivamente dopo la chiamata di soccorso della vittima alla Sala Operativa della Questura. Dopo aver ricostruito l'accaduto, ilè stato condotto in Questura, dove sono stati eseguiti gli accertamenti di routine e dove è stato emesso un provvedimento di allontanamento d'urgenzacasa familiare. La donna è stata aggredita all'interno della propria abitazione nella tarda serata di ieri. Dopo essere fuggita, ha chiestoal numero di emergenza. Sul posto, in zona ...