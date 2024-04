Fuga da Mogadiscio - qual è la storia vera dietro il film del 2021?

(Di lunedì 15 aprile 2024) “da” è undeldiretto da Ryoo Seung-wan, appartenente ai generi azione, guerra, thriller e drammatico. Il, della durata di 121 minuti, vede come protagonisti Yoon-seok Kim e Cho In-Sung, distribuito da Lotte Entertainment. Trama di “da” Ambientato nella capitale somala all’inizio degli anni ’90, ilsi svolge durante una sanguinosa guerra civile tra i ribelli e le truppe fedeli al presidente Mohammed Siad Barre, ile governa il paese da trent’anni. I guerriglieri minacciano di attaccare le sedi diplomatiche di, sospettando che alcuni paesi stranieri supportino Barre. In questo contesto, troviamo i protagonisti principali: Han Shin-Sung, ambasciatore ...

La recensione di Fuga da Mogadiscio , film ambientato in Somalia nel 1990 durante la guerra civile, con le ambasciate nord e sudcoreane costrette a unire le forze per sopravvivere. Su Rai4 e RaiPlay. ... (movieplayer)

