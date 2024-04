Frigoriferi LG InstaView | colori | musica e rivoluzione in cucina

(Di lunedì 15 aprile 2024) LG Electronics introduce con grande attesa la sua nuova serie di, LGwith MoodUP, che sarà lanciata sul mercato italiano in concomitanza con la Milan Design Week 2024 (16-21 aprile, Milano) Questa innovativa collezione dirappresenta una svolta nel modo di concepire gli elettrodomestici, presentando un concetto completamente nuovo di personalizzazione e stile degli spazi domestici. Un elemento distintivo di questa serie è la presenza di altoparlanti integrati e porte luminose che possono cambiare colore, adattandosi così al mood e all’atmosfera desiderati in ogni momento della giornata. L’innovazione incontra lo stile: scopri i dettagli deiLGwith MoodUP Disponibili nelle versioni Combinato e Multidoor, iLG ...

