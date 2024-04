Formula E | a Misano Nissan e Porsche sugli scudi Prossimo appuntamento nel Principato di Monaco

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 15 aprile 2024) Non è il MotoGP, che ha una grande tradizione in Romagna, ma anche laE si è “difesa” bene sulWorld Circuit intitolato a Marco Simoncelli che nel fine settimana ha ospitato gli ePrix 6 e 7 della decima stagione del mondiale elettrico, i primi in Europa. Il pubblico, circa ventimila persone, molte delle quali hanno visto per la prima volta dal vivo la gara della rassegna politicamente corretta (è in testa alle classifiche di sostenibilità ambientale e promuove la parità di genere), ha potuto seguire due gare movimentate, una soprattutto dopo la conclusione. Nel corso dei due ePrix sono stati contabilizzati almeno un migliaio di sorpassi (o cambi di posizione, a seconda dei punti di vista) e mentre nel primo il vincitore è stato squalificato a gara finita, nel secondo quello che stava per vincere si è fermato a poche centinaia di metri ...