Fisco | pm Milano | ‘sfruttamento sistematico dei lavoratori in supermercati Gs’

(Di lunedì 15 aprile 2024), 15 apr. (Adnkronos) – Nel periodo 2018-2022, GS spa (gruppo Carrefour) ha fatto “largo ricorso all’esternalizzazione dei servizi di logistica, movimentazione merci, facchinaggio e trasporto, avvalendosi di fatture ricevute da diversi soggetti giuridici, la cui analisi ha fatto emergere rilevanti criticità fiscali” con un “sfruttamento deima anche ingentissimi danni all’erario”. Lo sostiene il pm diPaolo Storari nel decreto di sequestro emesso nei confronti del gruppo della grande distribuzione che vede quattro indagati e la società. L’indagine smaschera, ancora una volta, l’uso di società ‘serbatoi’ e ‘filtro’, una dozzina i fornitori coinvolti, e ha come potenziale danno erariale quasi 110 milioni di euro. Il meccanismo “fraudolento” è “tutt’ora in atto, con rilevantissime ...

A Fedez piacciono… indagate! Dopo Chiara Ferragni, arriva una nuova donna nella sua vita: è indagata dal Fisco - Fedez ha una nuova fiamma dopo la fine della storia con Chiara Ferragni I dettagli a seguire nel nostro articolo ...donnapop

Bankitalia, entrate boom senza aumenti di tasse. FdI: "Merito del Fisco gentile voluto dal governo" - Per essere un governo dei 'condoni', degli evasori e del Fisco che si piega al malcostume degli italiani, come accusa l'opposizione, sul fronte delle entrate le cose non vanno poi così male, anzi. A f ...informazione