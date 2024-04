Fedez ha una relazione segreta? Beccato con la famosa influencer

(Di lunedì 15 aprile 2024)è single solo da qualche settimana e già gli sono stati attribuiti diversi flirt. Il rapper non ha mai confermato né smentito le notizie che riguardano la sua situazione sentimentale attuale. Negli ultimi giorni,è stato paparazzato con una ragazza, ex di un famoso cantante. I due sono apparsi complici e spensierati. Che ci sia qualcosa tra i due? Un video sui social che lei ha pubblicato recentemente ha aumentato i sospetti. (Continua dopo le foto) Leggi anche: Irama ha una nuova fiamma?con una ragazza misteriosa allo zoo Leggi anche: “Affari tuoi”, partita perfetta per Flavio dal Veneto: colpo di scena sul finalee Giulia Ottorini hanno una? Le foto insieme Attualmente,si trova negli Stati Uniti e lo scorso week-end ha ...

