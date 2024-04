Fargo - La Serie | 10 anni dopo il cinema dei Coen è ancora grande televisione

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 15 aprile 2024) Neve, sangue e il sottobosco (pseudo)criminale della provincia americana: ecco come Noah Hawley, dieci, continua a rendere- Laun'opera seriale monumentale. Le cinque stagioni sono su Sky e NOW. Gli adattamenti di film che diventano, soprattutto se non provengono da romanzi precedenti, sono oramai all'ordine del giorno. Si contano però sulle dita di una mano quelli davvero riusciti, o meglio quelli che hanno saputo non solo attualizzare una storia ma raccontare un intero universo narrativo e tematico a episodi, senza tradire lo spirito originale ma omaggiandolo con garbo. È proprio un miracolo televisivo di questo tipoLa, che diecifa faceva capolino sui "piccoli" schermi provando a replicare la formula del ...