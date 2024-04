Di Maio? Bravo | sapete dove vive oggi Beppe Grillo | l' umiliazione è definitiva

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 15 aprile 2024) Ilversione showman, come ai vecchi tempi andati, ne ha per tutti ma soprattutto per Mario Draghi e Luigi Di. E non nomina mai, mai, mai Giuseppe Conte. Segno che tra lui e l'avvocato, il leader politico del Movimento 5 Stelle a cui il comico genovese è stato "costretto" a lasciare lo scettro, forse non c'è un grande feeling. Lo show disi chiama "Io sono un altro" ed è il pretesto perfetto, come suggerisce il Corriere della Sera, per qualche attacco ad affetto dal palco. Dal Teatro Nazionale di Milano l'uomo che ha fondato i 5 Stelle con Gianroberto Casaleggio spiega di essersi pentito di aver suggerito di fare ministro Roberto Cingolani ("Mi ammazzerei") e si scatena quando parla del suo ex delfino, Di. "Solo il nome mi inquieta un po'. Era politicamente il più ...