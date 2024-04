David Egilman | il medico che ha preso di mira le aziende farmaceutiche | muore a 71 anni

(Di lunedì 15 aprile 2024) La morte di, ilcelebre per le sue battaglie contro leIl dottornoto per il suo coinvolgimento in numerosi processi legali contro le, è deceduto il 2 aprile a New York, all’età di 71. La causa del decesso è stata un arresto cardiaco, come confermato dal figlio Alex. Una carriera dedicata alla giustizia Il dottorha trascorso oltre tre decenni testimoniando in centinaia di casi riguardanti comportamenti illeciti aziendali, contribuendo a garantire giustizia e risarcimenti alle vittime. Ha dedicato la sua vita professionale a questa causa, diventando L'articolo proviene da News Nosh.

David Egilman, Doctor Who Took On Drug Companies, Dies at 71 - His testimony as an expert witness in some 600 trials helped plaintiffs win billions of dollars in cases involving malfeasance by pharmaceutical makers.nytimes