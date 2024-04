Daniele Davì | il tiktoker che non trova casa a Milano | «Guadagno 100 mila euro l’anno ma nessuno si fida»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 15 aprile 2024)ha 23 anni e 2,7 milioni di follower su TikTok. E poi 506su Instagram e 88su Youtube. Ma non. Anche se è un alfiere della Generazione Z. Che difende: «Non è vero che non abbiamo voglia di lavorare. Quelli così ci sono sempre stati. Io non ho mai voluto pesare sui miei genitori». Spiega le sue scelte dopo la scuola: «Dopo il liceo pensavo di iscrivermi alla Naba, la Nuova accademia delle Belle arti a, ma l’impegno con i video era già parecchio. Mamma e papà non erano d’accordo: “ti un lavoro vero o continua gli studi”. Di lì a poco è stato chiaro che il mio era un lavoro vero», dice oggi al Corriere di. Le bollette e la ...