Crosetto | “Dall’Iran attacco molto grave | ma Israele…”

(Di lunedì 15 aprile 2024) Il ministroin un’intervista al ‘Corriere della Sera’ ritorna sull’dell’Iran contro Israele e manda un chiaro messaggio a Netanyahu. E’ sempre più alta la tensione tra Iran e Israele. L’avvenuto nella serata di sabato 13 aprile è stato una risposta a quanto successo a Damasco nei giorni scorsi. La situazione ora sembra essere tornata alla normalità anche se la tregua potrebbe durare davvero poco. Il ministrosulla tensione tra Iran e Israele – Notizie.com – © AnsaC’è il timore di una reazione da parte di Israele e, quindi, di una vera e propria guerra. Tema che il ministroha affrontato in una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera. Il ministrocondanna l’Iran Il ministrocondanna l’Iran – ...

