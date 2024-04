Crac Bames La sentenza 11 anni dopo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 15 aprile 2024) Va agiovedì il processo al Tribunale di Monza che vede 6 imputati di bancarotta fraudolenta per il fallimento della, la società vimercatese, ex Ibm poi Celestica, fiore all’occhiello della Silicon Valley brianzola e finita invece per chiudere i battenti nel 2013 lasciando a casa 850 lavoratori. Il pm monzese Alessandro Pepè ha chiesto pesanti condanne parlando di "dissipazioni e distrazioni dolose": 9e 10 mesi per il patron Vittorio Romano Bartolini, 8per l’ex presidente di Celestica Italia Luca Bertazzini e per il manager omonimo Giuseppe Bartolini, 7per i membri del collegio sindacale Riccardo Toscano, Angelo Interdonato e Salvatore Giugni e l’assoluzione dell’ex ceo di Telit, l’israeliano Cats Oozi. I rappresentanti delle parti civili hanno chiesto 40 milioni ...