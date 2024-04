Charlene di Monaco e Beatrice Borromeo protagoniste all’Atp Montecarlo

Leggi tutta la notizia su amica

(Di lunedì 15 aprile 2024) Splendeva il sole, domenica 14 aprile, a. Dove, al Monte-Carlo Country Club, si è giocata la finale del Rolex Monte Carlo Masters, uno dei tornei di tennis più famosi e importanti al mondo. A giocarsi il titolo, Stefanos Tsitsipas e Casper Ruud, con il primo che, dopo un’ora e trentasette minuti, ha battuto il rivale. Ma se tutti gli occhi, in campo, erano sui due atleti in gara, in tribuna, invece, a contendersi l’attenzione erano due donne:di. La principessa si è presentata tra gli spalti con il marito, il principe Alberto, e uno dei due figli, il piccolo Jacques (la sorella Gabriella è rimasta a casa). Il bambino, accanto ai genitori, sembrava ...