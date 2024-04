Champions League | il tecnico non ha dubbi | “Ci qualificheremo noi”

(Di lunedì 15 aprile 2024) Vigilia del ritorno dei quarti ditra Barcellona e Paris Saint Germain, con ilsicuro sulla qualificazione della propria squadra. Tutto pronto per lo spettacolo della. Domani sera allo Stadio Olimpico di Montjuic andrà in scena il ritorno dei quarti di finale tra Barcellona e Paris Saint Germain. Dopo la sconfitta per 3 a 2 maturata nel match del Parco dei Principi, la squadra francese è chiamata a dover vincere con almeno due gol di scarto per potersi qualificare alle semifinali della massima competizione europea. La grande prova dell’andata non basta, con il Barcellona che vuole confermarsi. Dopo i fallimenti europei delle ultime stagione, la squadra di Xavi vuole continuare a sognare regalandosi una semifinale di...

La vittoria contro il Colonia in campionato è servita a resistere agli assalti di Stoccarda e Borussia Dortmund in ottica secondo posto, ma per il Bayern Monaco rimane l’amarezza di aver abdicato ... (infobetting)

Su Sky Sport (e in streaming su NOW), Mediaset (con Canale 5 e il servizio Infinity+) e Prime Video torna lo spettacolo del torneo continentale europeo più prestigioso per club la UEFA Champions ... (sportintv.eu)

Barcellona-Psg: dove vederla in tv e streaming, orario e probabili formazioni - Tutto pronto per il ritorno dei quarti di finale di Champions League tra Barcellona e Paris Saint-Germain che martedì si sfideranno allo stadio di Montjuic. Si riparte dal 3-2 per i ...ilmessaggero

Champions League, Dortmund-Atletico Madrid: migliori quote e pronostico - Il gol di Haller tiene vive le speranze di qualificazione del Borussia Dortmund alle semifinali di Champions. I tedeschi devono rimediare all’1-2 del Metropolitano, match in cui gli spagnoli erano ...corrieredellosport

Calcio: Xavi "Sfida con Luis Enrique Contano giocatori e tifosi" - Fanno sempre domande e sono sempre coinvolti in tutto. È una serata di Champions League. Non hanno bisogno di ulteriori motivazioni". Per quanto riguarda Luis Enrique, "lui, Guardiola e Aragones sono ...sport.tiscali