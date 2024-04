Capsule Plaza torna alla Milano Design Week con un programma pieno di mostre e talk

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di lunedì 15 aprile 2024) Dopo averci consigliato i luoghi imperdibili da visitare durante la Settimana dela popolare per il secondo anno di fila lacon. Dal 15 al 21 aprile,saranno i protagonisti non solo a Spazio Maiocchi, luogo ormai iconico e vero simbolo delmilanese, ma anche in un'altra location centrale nell'ecosistema cittadino come 10 Corso Como. Descritta come un ibrido tra una fiera e una mostra collettiva,riunirà ancora una voltaer e aziende provenienti da diversi settori creativi, lasciando che la cultura sia libera di vivere attraverso gli spazi e le iniziative in ...