Balzaretti | «Ci sono stati trenta secondi di silenzio surreali allo stadio per sentire il battito di Ndicka»

(Di lunedì 15 aprile 2024) Federico, responsabile dell’area tecnica dell’Udinese, ha parlato a Radio Serie A, tornando sui momenti concitati di ieri sera che hanno coinvolto il difensore della Roma. Le parole di: «Ieri è stato messo l’essere umano prima dell’evento stesso» A Radio Serie A: «Sembra che il peggio sia passato, però aspettiamo comunicazioni ufficiali da parte della Roma. È stato con lui ieri sera fino a tardi il nostro difensore Kamara, suo compagno in nazionale e ci ha fatto sapere che Evan era più tranquillo».ha raccontato i momenti: «I medici stavano cercando di prendere il, ma a causa del tifo non riuscivano abene. Quando si èè normale cantare e ...

Udinese, Balzaretti: "Recupero Si deciderà dopo giovedì. Noi siamo disponibili" - Le notizie sono positive rispetto allo spavento di ieri e questo ci fa bene sperare. Sembra che il peggio sia passato, però aspettiamo comunicazioni ufficiali da parte della Roma. Kamara è stato con ...ilromanista.eu

GAZZETTA - Napoli, i 15 minuti di Monza sono stati transitori, ma Politano ci ha provato in ogni modo - Come riporta La Gazzetta dello Sport, i 15 minuti del Napoli a Monza sono stati transitori, ma Matteo Politano ci ha provato in tutti i modi, realizzando anche un super gol.napolimagazine

N'Dicka come sta: aggiornamento sulle condizioni post malore Udinese-Roma - Una domenica di ansia e paura per il mondo del calcio: Evan N'Dicka è stato colpito malore durante la partita Udinese-Roma. Il difensore ivoriano si è accasciato al suolo e ha lasciato il campo in bar ...affaritaliani