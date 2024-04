Back to black | il film su Amy Winehouse | quando esce e cosa sappiamo

(Di lunedì 15 aprile 2024) Non è mai semplice regalare agli spettatori un racconto vivido della vita di icone del passato che sono entrate nel cuore per poi lasciare un vuoto, spesso troppo presto. È quello che ha cercato di fare Matt Greenhalgh, sceneggiatore dito, il biopic ispirato alla vita di Amy, cantante immortale icona della musica soul venuta a mancare nel 2011. Scopriamo qualdi più sul. “to”, ilsulla vita di AmyCapelli neri, pelle color alabastro e una voce calda, malinconica, proprio come lei. Amyè stato uno dei talenti britannici più seguito e chiacchierato per la sua vita fuori dagli schemi, le sue canzoni veicolate da una palpabile nostalgia e, purtroppo, la ...

La recensione di Back to Black : Marisa Abela diventa Amy Winehouse in un biopic musicale che confonde le tracce umane e artistiche di una donna molto più complessa di come viene raccontata. Al cinema ... (movieplayer)

Back to black, Amy Winehouse rivive al cinema: sogni e demoni dell'ultima diva della musica - L'ultima grande diva della musica. Diva suo malgrado perché, come diceva spesso, «dei soldi non mi interessa nulla, voglio solo che la gente mi ascolti cantare e nelle ...leggo

Back to black - Sulla scia di altri biopic musicali degli ultimi anni, arriva Back to black, dedicato alla parabola di ascesa e di caduta distruttiva della cantantautrice Amy Winehouse, morta nel 2011. La regista Sam ...fantasymagazine

Back to black, recensione: l'irraggiungibile Amy Winehouse per un biopic non all'altezza - La recensione di Back to black: Marisa Abela diventa Amy Winehouse in un biopic musicale che confonde le tracce umane e artistiche di una donna molto più complessa di come viene raccontata. Al cinema ...movieplayer