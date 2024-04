Atletica | World Relays | convocati 30 azzurri | presente anche Jacobs

(Di lunedì 15 aprile 2024) Il direttore tecnico azzurro Antonio La Torre ha comunicato i nomi deiper ledi Nassau, alle Bahamas, in programma tra sabato 4 e domenica 5 maggio. Gli atleti selezionati sono 15 uomini e 15 donne, per un totale di trentaa caccia della qualificazione per i Giochi di Parigi. Tornano in pista i campioni olimpici di Tokyo: Marcell, Filippo Tortu, Lorenzo Patta e Roberto Rigali. Non manca poi l’argento internazionale Lorenzo Simonelli. Nel femminile ci sono le quattro staffettiste del bronzo continentale 2022 Zaynab Dosso, Dalia Kaddari, Anna Bongiorni e Alessia Pavese. Nel gruppo delle 4×400 non manca 400 Davide Re ed èAyomide Folorunso. La competizione renderà possibile la qualificazione di 14 delle 16 squadre ...

