Atletica | i convocati dell’Italia per le World Relays | Jacobs | Tortu e compagni a caccia dei pass olimpici

(Di lunedì 15 aprile 2024) Antonio La Torre, Direttore Tecnico della Nazionale Italiana dileggera, ha diramato le convocazioni per le, ovvero i Mondiali di staffette che andranno in scena a Nassau (Bahamas) il 4-5 maggio. L’evento metterà in palio iper le Olimpiadi di Parigi 2024: 14 in ciascuna specialità, gli ultimi due posti per i Giochi verranno assegnati attraverso il ranking mondiale. Gli azzurri vogliono essere grandi protagonisti ai Caraibi. Spicca la presenza di tre Campionidella 4×100 ovvero Marcell, Filippoe Lorenzo Patta, mentre è assente Fausto Desalu. Presente anche Roberto Rigali, frazionista che ha contribuito alla conquista della medaglia d’argento agli ultimi Mondiali. Selezionato anche Lorenzo Simonelli, fresco di argento ...

