All’Atalanta stavolta non basta Scamacca | Noslin rilancia il Verona

(Di lunedì 15 aprile 2024) L’Atalanta non ripete la super prestazione di giovedì a Liverpool. Nel posticipo della trentaduesima giornata di Serie Afa gol e assist, ma ilrimonta in tre minuti da 2-0 a 2-2 confondamentale. NIENTE SCATTO – Per ilè un pari fondamentale per lasciare la zona retrocessione, mentre l’Atalanta in Serie A proprio non riesce a imporsi. Finisce 2-2 il posticipo, col primo tempo tutto di marca bergamasca. È il grande momento di Gianluca, che dopo la splendida doppietta a Liverpool di giovedì sblocca il risultato al 13’ con un gran tiro dal limite. L’Hellas risponde con una chance enorme per Tomas Suslov, incapace di concludere a rete da due passi. E subito dopo paga, perché al 18’ proprioimbuca per Éderson la cui fuga centrale si conclude ...

