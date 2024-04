12 film che raccontano al meglio la commedia francese del nuovo millennio

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di lunedì 15 aprile 2024) Qualiinlad'oltralpe? Ne abbiamo individuati una decina, perfetti per muovere i primi passi in questo genere. E, sì, è una lista ad alto tasso di Omar Sy e Kad Merad, per certi versi impareggiabili (con buona pace di Dany Boon). La loro comicità è fatta di cose semplici, ma mai banali. Le storie tendono a mettere i protagonisti in situazioni improbabili, con reazioni a catena che creano una pioggia di gag. Talvolta l'avvio è anche drammatico, ma il finale col sorriso è sempre garantito. Così come la capacità di questo genere di attraversarne altri. Dall'action ai ritratti di famiglia. Tanti piccoli ma importanti fattori che hanno generato code al botteghino in patria e remake internazionali come se piovesse. Quasi amici (2011) The Intouchables, UK: ...