Zacapa rum | Massimiliano Locatelli e Carlo Cracco insieme alla Design Week di Milano con un progetto tutto da vivere

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di domenica 14 aprile 2024) Un nido per l'anima, nel cuore delladi. Ancherum, il rinominato distillato guatemalteco ultra-premium, ha deciso di partecipare in prima persona al Fuorisalone 2024, portando in quel di Brera unmultisensoriale battezzatoSoul Nest: un'esperienza che punta a incrociare la grande tradizione del rum con i mondi del fine dining e del, dando vita a uno spazio speciale in collaborazione con l'architetto eere lo chefer - 1chef- 1 Il tratto distintivo di questa ...