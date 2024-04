WWE | Roman Reigns dopo la sconfitta a WM 40 cambia la sua biografia sui social

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di domenica 14 aprile 2024) L’era di, si è conclusa con la perdita dell’Undisputed WWE Universal Championship a favore di Cody Rhodes in un attesissimo scontro a WrestleMania 40.l’evento, l’Head of the Table si è preso un giorno intero per riflettere sulla sua incredibilee alla fine ha rotto il suo silenzio con un messaggio criptico. Nuova bio La sua dichiarazione lascia intendere che si sta preparando per una nuova fase della sua carriera ed è pronto a intraprendere un nuovo viaggiola recente battuta d’arresto. I suoi fan sono ansiosi di vedere quale direzione prenderà la sua strada mentre affronta questo nuovo capitolo nel wrestling professionistico. Nel frattempo, il Tribal Chief ha già apportato alcune modifiche alla suasu Twitter. Ha rimosso ...