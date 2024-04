Virtus Bologna-Vanoli Cremona | Lega Basket A | ultime e diretta tv

(Di domenica 14 aprile 2024) Massima attenzione alle prestazioni da immettere all’interno dei vari campi della nostra pallacanestro. Attenzione perché, ormai, i punti risultano essere davvero molto importanti perché la regular season dellaA sta terminando progressivamente in questetornate di campionato. Dopo aver assistito alle prime due partite nel sabato di ieri con i parquet di Trento e Pesaro che hanno inaugurato questa ventisettesima giornata, tutte le altre compagini della nostra palla a spicchi si contenderanno le vittorie nelle rispettive gare in questa domenica così interessante. Una delle partite in programma sarà, sfida che metterà di fronte due compagini che inseguono obiettivi diversi: ecco tutto quello che c’è da sapere sulla gara ...

Il programma , l’ orario e come vedere in diretta Virtus Bologna-Cremona , sfida valida come 27^ giornata della Serie A1 2023 / 2024 di basket . Momento delicato della stagione delle Vu Nere, che, con la ... (sportface)

Il LIVE in diretta di Virtus Bologna-Cremona , sfida valida come 27^ giornata della Serie A1 2023 / 2024 di basket . Momento delicato della stagione delle Vu Nere, che, con la sconfitta, l’ennesima, in ... (sportface)

LBA - Virtus Bologna vs Cremona, dove vederla in TV, preview, diretta - La Virtus Segafredo Bologna, dopo la netta vittoria di Venezia in campionato e la sfida interna contro il Baskonia in Eurolega, ospita la Vanoli Basket Cremona, che viene dal successo contro Scafati.pianetabasket

La sfida in vetta. La capolista Brescia aspetta Venezia - La Virtus Bologna si prepara per la sfida contro Venezia, mentre Milano affronta Treviso. La classifica vede Brescia in testa, seguita da Bologna e Milano. Brindisi lotta per non retrocedere.ilrestodelcarlino

Brescia al test Venezia . Cremona con la Virtus. Varese incrocia Gentile - Brescia affronta la Reyer Venezia in una sfida cruciale alle 19, mentre la Vanoli Cremona sfida la Virtus Bologna alle 18.15. Varese gioca contro Scafati per la salvezza e la classifica. Coach e gioca ...ilgiorno