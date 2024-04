(Di domenica 14 aprile 2024), ospite del noto programma televisivo, ha condiviso una notizia emozionante e personale: è in attesa del suo. La figlia di Sinisa, ex calciatore e allenatore che ha lasciato un’impronta indelebile nel mondo del calcio italiano e internazionale, ha raccontato a Silvia Toffanin di questo momento speciale della sua vita, mostrando tutto il suo entusiasmo e la sua felicità., che ha ereditato dal padre la forza d’animo e la determinazione, vive un periodo di grande gioia e attesa, circondata dall’affetto dei suoi cari e dal sostegno dei suoi numerosi follower.ha condiviso adettagli intimi riguardo la ...

Classe 1998, Virginia Mihajlovic è figlia dell’ex stella del calcio Sinisa Mihajlovic , morto all’età di 53 lo scorso 16 dicembre per una leucemia mieloide acuta, e di sua moglie, Arianna ... (metropolitanmagazine)

Virginia Mihajlovic è incinta . La figlia di Sinisa Mihajlovic e il marito Alessandro Vogliacco diventeranno genitori per la seconda volta , dopo la nascita della piccola Violante nel 2021. L'annuncio ... (fanpage)

Virginia Mihajlovic incinta per la seconda volta, la scoperta del sesso in diretta a Verissimo - Virginia Mihajlovic è incinta. La figlia di Sinisa Mihajlovic e il marito Alessandro Vogliacco diventeranno genitori per la seconda volta, dopo la nascita ...fanpage

Chi è Virginia Mihajlovic, figlia di Sinisa: età, lavoro, vita privata, marito, figli - Tutto su Virginia Mihajlovic, figlia di Sinisa Mihajlovic: età, origini, dove è nata, lavoro, vita privata, marito, figli.blitzquotidiano

Virginia Mihajlovic incinta a Verissimo: “Aspetto il secondo figlio” - Virginia Mihajlovic, figlia dell’iconico Sinisa Mihajlovic, è stata ospite di “Verissimo” dove ha rivelato di aspettare il suo secondo bambino ...dilei