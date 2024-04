Ufficio di prossimità Il Tribunale in Comune

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 14 aprile 2024) Una sorta di cancelleria deldistaccata in municipio a Merate. Dal 14 maggio apre a Merate, nella sede municipale, il nuovodiper offrire ai cittadini un servizio giudiziario. Si tratta di uno sportello informativo dove gli utenti possono ricevere supporto e depositare telematicamente atti di volontaria giurisdizione. È il primo del genere in provincia di Lecco. Alla cerimonia di apertura, prevista per giovedì alle ore 10, ci saranno anche rappresentanti della Corte d’Appello di Milano, di Regione Lombardia e Anci Lombardia. L’disarà operativo durante le giornate di martedì dalle 9 alle 12, su appuntamento. Gli utenti potranno ricevere orientamento gratuito su servizi quali amministrazioni di sostegno, tutele, istanze al giudice in materia di minori, ...