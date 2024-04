Tolkien | l’attualità del mito | esperti a convegno a Roma all’università Santa Croce

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di domenica 14 aprile 2024) Giovedì 18 e venerdì 19 aprile 2024 aalla Pontificia Università(piazza Sant’Apollinare, 49), su iniziativa del Forum internazionale di studio “Poetica & Cristianesimo” della Facoltà di Comunicazione, si terrà ildel”. L’evento, espressione dell’VIII Forum internazionale di studio “Poetica & Cristianesimo”, ha come obiettivo riflettere sull’importanza di uno dei più grandi autori del XX secolo, e sulla forza e attualità della narrazione mitica da lui proposta. In particolare, i lavori ruoteranno attorno al racconto epico de Il Signore degli Anelli (1954-55), un’esplosione immaginativa a più livelli – antropologico, linguistico, persino geografico – che continua a riecheggiare oggi in evidenti modi ...