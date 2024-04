Sperlonga | corto circuito in cucina | divampa l’incendio nello stabilimento balneare

(Di domenica 14 aprile 2024), 14 aprile 2024- Il 13 aprile 2024 alle ore 20.00 circa, in via del Porto snc, presso uno, si sono sprigionate delle fiamme che hanno distrutto una parete in legno e causato danni all’interno della. Sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri della locale Stazione e personale dei vigili del fuoco di Gaeta che hanno provveduto allo spegnimento delle fiamme.molto probabilmente èto a causa deldel quadro elettrico sito nella. ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

