(Di domenica 14 aprile 2024) All’indomani del sopralluogo aldi via, avvenuto mercoledì da parte dei tecnici Rfi e di una funzionaria regionale dell’assessorato alle infrastrutture, siora la sintesi da parte dell’ente ferroviario con la predisposizione di undi manutenzione straordinaria. La promessa è che venga messo nero su bianco a breve e che poi venga condiviso con l’amministrazione comunale, anch’essa presente all’ispezione. L’intervento sulesistente e la costruzione di un nuovo, moderno e sicuro tunnel sono due obiettivi diversi ma paralleli e nessuno dei due esclude l’altro. Al momento, i soldi per rifarlo completamente, secondo undi fattibilità di Rfi di alcuni anni fa, non ci sono: ci vorrebbero dai tre ai quattro ...

Sottopasso pedonale di via Borsa. Si attende il progetto di restyling - A Codogno, attesa la sintesi di Rfi per la manutenzione del Sottopasso di via Borsa. Progetto di rifacimento completo bloccato per mancanza di fondi, ma interventi di miglioramento in corso. Residenza ...ilgiorno

Bellaria, alla Cagnona passaggio a livello sostituito solo da un Sottopasso pedonale - Ma se a San Mauro il Comune ha ottenuto un sottopassaggio carrabile in via Matrice e un sottopassaggio ciclo-pedonale in via Marina, alla Cagnona l’accordo indica solo la realizzazione di un ...chiamamicitta

Linea Verde, il tram cambia ancora. Stop al Sottopasso in via Ferrarese - L’intervento è stato eliminato dal progetto definitivo. "Principalmente per rispettare i tempi e ridurre i costi". Esulta il comitato del No: "Increduli". Piazza dell’Unità non sarà pedonale. Orioli: ...ilrestodelcarlino