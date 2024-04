Simona Ventura in onda con la paresi facciale | poi abbandona | “Ci ho provato”

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di domenica 14 aprile 2024)si è presentata regolarmente indomenica 14 aprile 2024 alla guida di Citofonare Rai2, programma che conduce insieme a Paola Perego, nonostante non si sia ancora ripresa dalla, nota come paralisi di Bell, problema che aveva già una settimana fa. In quell’occasione lei aveva cercato di minimizzare, sottolineando come tutto fosse da addebitare al freddo e di essere già alle prese con le cure necessarie, sostenendo come la situazione sia solo temporanea. Dopo la pubblicità, a metà puntata, la presentatrice ha però deciso di lasciare la diretta, non sentendosi al meglio della forma. “L’ho fatto, c’ho, però Paola mi sento di andare a riposo. Quindi so che farai benissimo anche senza di me” – ha detto cedendo il posto alla sua collega. Perego ...