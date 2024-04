Simona Ventura ancora con il volto bloccato | lascia lo studio | «Ci ho provato ma devo riposare» – Il video

(Di domenica 14 aprile 2024) È tornata inper salutare il suo pubblico, nulla di più. Impossibile continuare a condurre, maaveva voglia di presentarsi davanti alle telecamereuna volta per rassicurare gli spettatori, e annunciare una piccola pausa. «L’ho fatto, ci ho, però Paola (Perego, ndr) sento di dover andare a riposo», ha detto la conduttrice, «so che farai benissimo anche senza di me, cara socia, quindi buon lavoro, ci rivediamo domenica prossima».la settimana precedente si era mostrata davanti alla telecamere con «mezza faccia bloccata», come aveva ammesso senza troppi imbarazzi. Nulla di grave, si era affrettata a specificare, ma facendo capire che per guarire dalla paresi facciale avrebbe avuto bisogno di. ...

