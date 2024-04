Sfilano in passerella i nostri campioni Ecco gli atleti che hanno onorato la città

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 14 aprile 2024) Si è svolta nella sala consiliare, alla presenza del vicesindaco Francesca D’Alessandro e dell’assessore Riccardo Sacchi, la premiazione per le eccellenze sportive maceratesi distintesi per i risultati ottenuti. Glichericevuto la pergamena del "Premio Macerata Più", riconoscimento simbolico istituito dal Comune per sottolineare il valore dello sport, l’etica e la vicinanza dell’amministrazione comunale.i premiati e le società. Ginnastica Macerata. Arianna Ciurlanti (categoria Senior- prima agli Europei 2023 - Team Racking), Guenda Cherubini (Junior - seconda agli Europei 2023 – Individuale), Matilde Miceli (Junior - terza agli Europei 2023 - gruppo Aerodance), Diana Marchetti (Allieve A1- prima ai Campionati italiani 2023- Individuale e Gruppo), Norah Leoperdi (Allieve A2 - seconda ai Campionati italiani 2023 - ...