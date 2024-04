Serie D Girone A Alcione | ultimo sforzo Mancano sette punti

(Di domenica 14 aprile 2024) Prima contro quarta oggi pomeriggio alle 15 al Centro Kennedy, nelA dellaD. L’capolista, con sei ptuni di vantaggio sul Chisola secondo, accoglie tra le proprie mura il Bra, tre vittorie e un pareggio nelle ultime quattro partite. Gli orange stanno controllando dalla vetta della graduatoria, dove sono praticamente dall’inizio del campionato con margini più o meno ampi. Hanno pareggiato l’ultima, fuori casa a Chieri, e hanno oggi l’opportunità di mettere un altro tassello in chiave promozione. Il Chisola è impegnato infatti in trasferta contro l’Albenga, in caso di sconfitta e di contemporanea vittoria dell’la squadra guidata da Giovanni Cusatis avrebbe quanto meno la certezza di poter disputare lo spareggio per il primo posto e dovrebbe fare un solo punto in tre gare per essere ...

Il video con Highlights e gol di Brindisi-Sorrento 2-0, match valido per il 36° turno del girone C della Serie C 2023 / 2024 . Al “Fanuzzi” arriva la terza vittoria consecutiva per i padroni di casa, ... (sportface)

Gli Highlights e i gol di Monterosi Tuscia-Giugliano 3-1, match della trentaseiesima giornata del girone C della Serie C 2023 / 2024 . Vittoria importante per i padroni di casa, che si impongono grazie ... (sportface)

Il cartellone del weekend. Serie D, il Ravenna col Progresso guarda a San Mauro: arriva il Carpi - Tre giornate al termine, il duello in vetta per la C si accende. Eccellenza, Cava Ronco in casa del Tropical Coriano.msn

Mantova-Vicenza dal sapore di B - Nella trentaseiesima giornata del Girone A di Serie C, Mantova e Vicenza si sfidano in una partita di alto livello. I virgiliani festeggiano la promozione, mentre i veneti puntano ai play off. Altri ...ilgiorno

Sammaurese, guardia alta. Gara ostica contro il Carpi - Il pericolo numero uno ovviamente è Simone Saporetti visti i venti gol già segnati ma fermare lui non basta. Tutte le squadre, anche le più forti possono avere se non un lato debole quello almeno più ...ilrestodelcarlino